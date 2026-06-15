"تطور جديد".. هل تنقل مباراة مصر وبلجيكا مجانا على القناة الجزائرية ؟

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا جديدًا بشأن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا، المقررة في العاشرة مساء اليوم على ملعب "لومين فيلد"، بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026.

القناة الجزائرية تعلن نقل مباراة مصر وبلجيكا

وكانت القناة الجزائرية الأرضية قد أعلنت، الجمعة الماضية، نقل المباراة عبر شاشتها، ما أثار اهتمامًا واسعًا بين الجماهير المصرية والعربية نظرًا لسهولة استقبال القناة بشكل مجاني.

تطور جديد بشأن نقل مباراة مصر وبلجيكا

إلا أن موقف القناة شهد تطورًا جديدًا خلال الساعات الماضية، بعدما خلت خريطة البث المعلنة من مباراة مصر وبلجيكا، بينما اكتفت القناة بالتنويه إلى إذاعة مواجهة الجزائر والأرجنتين، ما أثار حالة من الغموض حول إمكانية نقل اللقاء المرتقب.

وتصدرت القناة الجزائرية الأرضية مؤشرات البحث عقب إعلانها السابق إذاعة المباراة، في ظل بحث الجماهير عن وسيلة مجانية لمتابعة الظهور الأول للفراعنة في المونديال.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ومن المقرر أن تُنقل المباراة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، فيما تتوافر أيضًا عبر عدد من القنوات المفتوحة الأخرى، من بينها قنوات BNT البلغارية على القمر الصناعي يوتلسات 16 شرقًا.

وفي الوقت ذاته، لم تعلن شبكة beIN SPORTS حتى الآن موقفها النهائي بشأن إذاعة المباراة عبر قناتها المفتوحة، ليبقى مصير البث المجاني للقاء محل ترقب حتى موعد انطلاق المواجهة.

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