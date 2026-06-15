تترقب الجماهير المصرية بشغف مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب بلجيكا اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومين فيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

ومع اقتراب انطلاق مباراة الفراعنة أمام بلجيكا في كأس العالم 2026، حرص موقع مصراوي على رصد كافة الاستعدادات للجماهير المصرية في أغلب المحافظات لمتابعة المباراة، بجانب رصد أبرز التفاصيل الخاصة باللقاء واستعدادات المنتخب الوطني لهذه المباراة الهامة.

وتستعد الكثير من مراكز الشباب في محافظات مصر المختلفة لاستقبال الجماهير لمتابعة اللقاء، وسط حالة من التفاؤل لديهم بقدرة الفراعنة على تحقيق نتيجة إيجابية اليوم.

ونستعرض لكم فيما يلي تغطية كاملة لمباراة المنتخب الوطني أمام بلجيكا اليوم في افتتاح مباريات المنتخبين بالمونديال:

من جمهورية شبين إلى كأس العالم.. رحلة كفاح "زيكو" نجم منتخب الفراعنة



يستعد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، لخوض واحدة من أهم محطات مسيرته الكروية عندما يواجه الفراعنة منتخب بلجيكا في العاشرة مساء اليوم الإثنين، ضمن افتتاح مشوار المنتخب بكأس العالم 2026، بعدما لفت الأنظار خلال المباراتين الوديتين الأخيرتين ونجح في تسجيل هدفين قبل انطلاق البطولة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

32 مركز شباب بالإسماعيلية تفتح أبوابها لجماهير الفراعنة في المونديال



أعلنت محافظة الإسماعيلية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل 32 مركز شباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لاستقبال الجماهير الراغبة في متابعة مباريات منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، وذلك عبر شاشات عرض مخصصة للبث المباشر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"إن شاء الله هنكسب".. توقعات جماهير كفر الشيخ لمواجهة مصر وبلجيكا



تترقب الجماهير المصرية، مساء اليوم الإثنين، المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، وسط حالة من التفاؤل والحماس التي سيطرت على الشارع الرياضي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

طارق العشري يختار التشكيل الأنسب لمنتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم



تحدث طارق العشري، المدير الفني لفريق فاركو السابق، عن مباراة منتخب مصر و بلجيكا في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة ، المكسيك، كندا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)



"بلاش هدايا في عيد ميلاده".. الصحف البلجيكية تحذر من نجم منتخب مصر



حذّرت الصحف البلجيكية من خطورة نجم منتخب مصر محمد صلاح، قبل المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا على النايل سات



تتجه أنظار الجماهير العربية مساء اليوم الإثنين إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

دوكو قبل مباراة مصر وبلجيكا : الجميع يخشى مواجهتي



قال جيريمي دوكو نجم منتخب بلجيكا، إن جماهير بلاده تنتظر منه الكثير في كأس العالم هذه المرة وذلك قبل مواجهة مصر مساء اليوم في الجولة الأولي لدور المجموعات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

هل يفاجئ حسام حسن بلجيكا بثنائي جديد في التشكيل الأساسي؟



استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على ملامح التشكيل الذي سيخوض مواجهة بلجيكا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

كل ماتريد معرفته عن ملعب مباراة مصر وبلجيكا فى كأس العالم 2026



يستعد منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية اليوم أمام بلجيكا في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تشكيل بلجيكا المتوقع ضد منتخب مصر.. دوكو يقود الهجوم



استقر الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة مصر في الجولة الأولي من منافسات كأس العالم 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تم إيقافه 40 يومًا.. من هو البرازيلي أباتي الذي يدير مباراة مصر وبلجيكا ؟



يدير الحكم البرازيلي رامون أباتي مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا مساء اليوم الاثنين على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2026. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بلجيكا في كأس العالم 2026

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