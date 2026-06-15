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أول رد من الداخلية بشأن فيديو اقتحام مدرسة وسرقتها بالإسماعيلية

كتب : علاء عمران

07:33 م 15/06/2026

الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة مدرسة بالإسماعيلية

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كشفت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء صاحب الحساب بدخول مجموعة من الطلاب إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وسرقة محتوياتها.

فيديو سرقة مدرسة في الإسماعيلية

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال مدير المدرسة المشار إليها أفاد بعدم وجود ثمة مسروقات بالمدرسة وأن الظاهرين بمقطع الفيديو (7 طلاب بالمدرسة – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) قاموا بالدلوف للمدرسة واللهو بداخلها والصعود أعلى السطح عقب انتهاء اليوم الدراسى بتاريخ 13/ الجارى وتم التنبيه عليهم وأخذ التعهد اللازم على أهليتهم بعدم التواجد بالمدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى مرة أخرى.

القبض على صاحب الفيديو

أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (له معلومات جنائية – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو والإدعاء على غير الحقيقة بقيام الأشخاص الظاهرين بسرقة محتويات المدرسة بقصد رفع نسبة المشاهدات على صفحته وتحقيق أرباح مالية.

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فيديو الداخلية مدرسة الإسماعيلية

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