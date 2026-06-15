مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

بلجيكا

- -
22:00

مصر

كأس العالم

إسبانيا

0 0
19:00

كاب فيردي

كأس العالم

السويد

5 1
05:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 -0 بلجيكا.. بداية المباراة

كتب : يوسف محمد

09:28 م 15/06/2026 تعديل في 10:00 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    بعثة منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب بلجيكا اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر إبراهيم-حمدي فتحي-محمد هاني-أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية-مهند لاشين-إمام عاشور

الهجوم: مصطفى زيكو-عمر مرموش- محمد صلاح

وفي المقابل جاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توماس مونييه، ناثان نجويي، براندون ميشيل، تيموثي كاستانيي.

خط الوسط: أمادو أونانا، يوري تيليمانس، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، شارل دي كيتيلير، جيريمي دوكو.

أبرز أحداث مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

الدقيقة 1: بداية المباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وبلجيكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

على ضفة القناة.. شاشة عملاقة لمشاهدة مباراة مصر وبلجيكا ببورسعيد (صور)
أخبار المحافظات

على ضفة القناة.. شاشة عملاقة لمشاهدة مباراة مصر وبلجيكا ببورسعيد (صور)
من ورشة صغيرة لملاعب المونديال.. قصة "سيالكوت" الباكستانية التي تصنع كرات
مصراوى TV

من ورشة صغيرة لملاعب المونديال.. قصة "سيالكوت" الباكستانية التي تصنع كرات
بعد تحذير وزارة التموين.. علامات تساعدك على التفرقة بين عصير القصب الطبيعي
نصائح طبية

بعد تحذير وزارة التموين.. علامات تساعدك على التفرقة بين عصير القصب الطبيعي
الرئيس السيسي يصل مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
أخبار مصر

الرئيس السيسي يصل مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا
كأس العالم 2026

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

0 0

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 -0 بلجيكا.. كأس العالم 2026
اتفاق إيران وأمريكا يصل مرحلة التوقيع.. "سي إن إن" تكشف التفاصيل