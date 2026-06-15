"قبل صافرة البداية".. كواليس واستعدادات وأجواء مباراة مصر وبلجيكا

يلاقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب بلجيكا اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر إبراهيم-حمدي فتحي-محمد هاني-أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية-مهند لاشين-إمام عاشور

الهجوم: مصطفى زيكو-عمر مرموش- محمد صلاح

وفي المقابل جاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توماس مونييه، ناثان نجويي، براندون ميشيل، تيموثي كاستانيي.

خط الوسط: أمادو أونانا، يوري تيليمانس، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، شارل دي كيتيلير، جيريمي دوكو.

أبرز أحداث مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

الدقيقة 1: بداية المباراة