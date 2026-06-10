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رعب تحت نوافذ المغتربات.. سقوط مرتكب الأفعال الخادشة أمام سكن طالبات بدر

كتب : عاطف مراد

07:47 م 10/06/2026 تعديل في 07:50 م

القبض على المتهم مرتكب الأفعال الخادشة أمام سكن طا

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رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال خادشة للحياء العام أمام سكن الطالبات الخاص بإحدى الجامعات بمدينة بدر في القاهرة


كشفت التحريات وفحص الأجهزة الأمنية – عدم ورود بلاغات رسمية في حينها– عن تحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور تحركت القوات ونجحت في إلقاء القبض عليه في محل سكنه.

اعترافات المتهم مرتكب الأفعال الخادشة أمام سكن الطالبات

أقر المتهم خلال مواجهته بالتحريات ومقطع فيديو الواقعة بارتكابه الفعل الفاضح على النحو المشار إليه في الفيديو المتداول، مؤكداً قيامه بتلك الأفعال أمام سكن الطالبات، وبناءً عليه اتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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