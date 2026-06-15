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جثة ومصابان في تصادم "تريلا" و"جامبو" بطريق الواحات

كتب : محمد شعبان

09:19 م 15/06/2026

حادث تصادم مروع بطريق الواحات - أرشيفية

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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان في تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" بأخرى نقل "جامبو" واشتعال الأخيرة بطريق الواحات، مساء الإثنين.

حادث مروع بطريق الواحات

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالكيلو 230 بطريق الواحات ووجود 3 ضحايا.

اشتعال سيارة جامبو

انتقلت الخدمات المرورية وسيارة إطفاء إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص تصادم بين سيارة نقل ثقيل محملة بالحديد وأخرى جامبو اتجاه مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن اشتعال الأخيرة.

حصيلة ضحايا الحادث

نتج عن الحادث حالة وفاة ومصابين نقلا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج، ويعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق تمهيدا لنقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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حادث طريق الواحات المرور الجيزة

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