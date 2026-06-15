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القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

09:01 م 15/06/2026
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يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب بلجيكا اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لومين فيل، في إطار افتتاح مباريات الفراعنة بالمونديال.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

وانطلقت النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، يوم الخميس الماضي الموافق 11 يونيو وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا بالمونديال

وتنقل مباراة المنتخب الوطني أمام بلجيكا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العالم 2026، في منطقة الشرق الأوسط.

وحددت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، قناتي "بي إن سبورتس ماكس 2، بي إن سبورتس ماكس 4".

ويطمح منتخب مصر لتحقيق فوزه الأول في بطولة كأس العالم اليوم، حيث لم يسبق للفراعنة الفوز في أي مباراة من قبل خلال مشاركاته السابقة.

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منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وبلجيكا

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