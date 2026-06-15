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رسميا.. الحسين عموتة مديرا فنيا للأهلي ومفاجأة في الجهاز المعاون

كتب : يوسف محمد

07:27 م 15/06/2026 تعديل في 07:38 م
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    الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن الحالي
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    منتخب-المغرب-للمحليين-الحسين-عموتة
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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي منذ قليل تعيين المغربي الحسين عموتة مرديا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفا للدنماركي ياس توروب.

وكشف النادي الأهلي أن عموتة وقع على عقد تدريب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين، لخلافة ياس توروب المدير الفني السابق للفريق.

وكان المارد الأحمر أعلن منذ فترة رحيل الدنماركي يا توروب عن تدريب الفريق، بسبب تراجع النتائج خلال الموسم الماضي 2025-2026 بشكل كبير.

وكشف النادي الأهلي أيضًا عن تواجد نجم الفريق السابق ياسر رضوان، ضمن الجهاز الفني للمغربي حسين عموتة.

ويمتلك عموتة مسيرة تدريبية مميزة، حيث سبق له تولي القيادة الفنية لمنتخب المغرب للمحليين، منتخب الأردن، بالإضافة إلى الوداد المغربي والجزيرة الإماراتي وكذلك السد القطري.

وسبق لعموتة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، في موسم 2016-2017، خلال توليه القيادة الفنية لفريق الوداد المغربي.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الموسم الماضي 2025-2026

وكان النادي الأهلي اختتم الموسم الماضي في الدوري المصري، محتلا المركز الثالث خلف المتصدر الزمالك والذي توج باللقب وبيراميدز صاحب المركز الثاني.

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الحسين عموتة الأهلي الدوري المصري

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