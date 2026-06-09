اندلع حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر، لتتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من الطابق الثالث، وسط تحرك سريع لقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

بلاغ عاجل وتحرك فوري بأكتوبر

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بكمبوند المستثمر الصغير بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر، وتحديدًا داخل شقة تقع بالطابق الثالث من عقار مكون من 6 طوابق.

المطافي في مواجهة نيران شقة أكتوبر

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، فيما جرى فرض كردون أمني بمحيط العقار لتأمين السكان وتسهيل أعمال الإطفاء.

التحقيق في أسباب الحريق

ونتج عن الحريق 6 حالات اختناق خضعوا للإسعفات اللازمة بموقع البلاغ، فيما تواصل الجهات المعنية أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر أي خسائر أو تلفيات نتجت عن الواقعة.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)