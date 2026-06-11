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الداخلية تضبط متحرش "سيارة الهرم" عقب رصد فيديو الواقعة

كتب : علاء عمران

02:46 م 11/06/2026

ضبط عاطل لاتهامه بالتحرش بفتاة بالهرم

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصد قيام قائد سيارة ملاكي بالتحرش بإحدى الفتيات أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الجيزة.

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في تحديد هوية المجني عليها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبسؤالها أفادت بأن الواقعة حدثت بتاريخ 2 الجاري، حيث فوجئت بقيام قائد السيارة المذكورة بالتحرش بها أثناء سيرها بالشارع، مؤكدة أنها لم تتقدم ببلاغ رسمي وقت وقوع الحادثة.

ضبط المتهم والتحفظ على السيارة بمنطقة الأهرام

تمكنت القوات من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، واتضح أنها "سارية التراخيص"، كما ألقي القبض على قائدها، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته بالأدلة واللقطات المرصودة اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبناءً عليه تم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وزارة الداخلية تحرش الهرم الجيزة النيابة العامة

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