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ادعاءات بالتواطؤ الأمني.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو أطفيح المضلل

كتب : محمد شعبان

08:08 م 15/06/2026

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو أطفيح

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كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة حقيقة فيديو متداول زعم فيه صاحبه تواطؤ الشرطة في واقعة حرق سيارته بأطفيح، وتبين عدم صحة الادعاءات، فيما أقر ناشر المقطع باختلاقها للتشكيك في التحريات والإجراءات القانونية، وتم اتخاذ اللازم.

فيديو أطفيح المضلل

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر بتواطؤ الأجهزة الأمنية مع خصومه فى واقعة حرق السيارة الخاصة به بمركز شرطة أطفيح بالجيزة وتحريرهم محضر تحريات غير صحيحة.

الداخلية تكشف الحقيقة

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 فبراير الماضى تبلغ لمركز شرطة أطفيح بالجيزة من القائم على النشر (عنصر جنائى – مقيم بدائرة المركز) بتضرره منشاب عمره 17 عاما لقيامه بحرق سيارته عمداً بتحريض من (عم والده، وآخر – مقيمين بدائرة المركز) لوجود نزاع قضائى بينه وبين أهلية المتهم حول ملكية قطعة أرض "وضع يد" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرض المشكو فى حقهم على النيابة العامة.

السر الخفي

وفى وقت لاحق أكدت التحريات صحة ارتكاب المتهم الواقعة دون تحريض من أخرين لإساءة الشاكى لوالدته بإحدى الجلسات العرفية، وصدر حكم قضائى بحبس المذكور.

وبسؤال القائم على النشر بادعائه الكاذب أقر به وعلل قيامه بذلك للتشكيك فى التحريات وقرارات النيابة العامة وغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الوقائع بينه والمشكو فى حقهم.

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الداخلية فيديو أطفيح

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