تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره منتخب بلجيكا، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، فيما تتوافر أيضًا عبر عدد من القنوات المفتوحة الأخرى، من بينها قنوات BNT البلغارية على القمر الصناعي يوتلسات 16 شرقًا.

كيف تضبط القناة المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبلجيكا:

تضبط القناة المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبلجيكا:1-وجه طبق الاستقبال على مدار الهوتبيرد (القمر الصناعي الأوروبي 13 شرق) .

2-قم بتغيير التردد على الرسيفر إلى التردد الشبكي ليوتل سات.

3-قم بالوقوف خلف طبق الدش وحرك الطبق إلى اليسار مسافة لا تزيد عن 3 إلى 5 سنتيمتر، ثم أرفع الطبق قليلاً لأعلى، وأعد إنزاله مرة أخرى شيئاً فشيئاً، وكرر العملية ببطئ إلى أن يتم التقاط اشارة تردد يوتلسات تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا القمر:

يوتل سات

تردد: 13910

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 12537

إقرأ أيضًا:

"قبل صافرة البداية".. كواليس واستعدادات وأجواء مباراة مصر وبلجيكا



"تطور جديد".. هل تنقل مباراة مصر وبلجيكا مجانا على القناة الجزائرية ؟



