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مجانًا.. كيفية ضبط القناة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

09:02 م 15/06/2026 تعديل في 09:10 م
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    بعثة منتخب مصر

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تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره منتخب بلجيكا، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، فيما تتوافر أيضًا عبر عدد من القنوات المفتوحة الأخرى، من بينها قنوات BNT البلغارية على القمر الصناعي يوتلسات 16 شرقًا.

كيف تضبط القناة المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبلجيكا:

تضبط القناة المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبلجيكا:1-وجه طبق الاستقبال على مدار الهوتبيرد (القمر الصناعي الأوروبي 13 شرق) .

2-قم بتغيير التردد على الرسيفر إلى التردد الشبكي ليوتل سات.

3-قم بالوقوف خلف طبق الدش وحرك الطبق إلى اليسار مسافة لا تزيد عن 3 إلى 5 سنتيمتر، ثم أرفع الطبق قليلاً لأعلى، وأعد إنزاله مرة أخرى شيئاً فشيئاً، وكرر العملية ببطئ إلى أن يتم التقاط اشارة تردد يوتلسات تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا القمر:

يوتل سات

تردد: 13910

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 12537

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منتخب مصر منتخب بلجيكا كأس العالم 2026

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