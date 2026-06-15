أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن ما تردد عن استهداف إخراج 10 ملايين مواطن غير مستحق من بطاقات التموين غير صحيح، مشيرًا إلى أن الهدف هو استبعاد غير المستحق فقط وفق الدراسات.

وأضاف فاروق خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن الوزارة تتعاون مع الحكومة والجهات الرقابية للحصول على بيانات متكاملة عن الأسرة.

وأشار وزير التموين إلى أن عدد المطرودين قد يكون 5 ملايين أو أكثر أو أقل، حسب ما تسفر عنه الدراسات، وليس رقمًا محددًا مسبقًا.

وتابع أن "المواطن سيشتري بالسلعة أي شيء بما فيها الدواجن، والسلة الغذائية الجديدة تحتوي على بروتين (دواجن وبيض) وبقوليات وسمنة وزيت".

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن المنظومة الجديدة ستوفر كل ما يحتاجه المواطن، وستكون أكثر شمولاً من السابق.

وأكد وزير التموين أن البيانات المتكاملة من كل الجهات ستساعد في تنقية البطاقات بدقة وعدالة.