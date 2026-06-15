أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مذكرة التفاهم المُوقّعة بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إيها بأنها "اتفاق مهم للغاية"، معتبرا أنها خطوة إيجابية نحو تهدئة التوترات ودعم مسار السلام.

ماكرون: الاتفاق خطوة نحو السلام العالمي

أكد ماكرون، خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، أن التفاهم بين واشنطن وطهران يُمثّل "خطوة مهمة" باتجاه تعزيز الاستقرار والسلام العالمي، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على المسار الحالي.

ماكرون: سندعم إعادة فتح مضيق هرمز

أوضح الرئيس الفرنسي، أن بلاده ستدعم الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان في الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، باعتباره ممرا بحريا حيويا للتجارة والطاقة العالمية.

من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه نظيره الفرنسي ماكرون، أنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى بدء فتح مضيق هرمز "بشكل جزئي" في إطار التفاهمات الجارية بين الجانبين، في خطوة وصفها بـ"التقدم في مسار الاتفاق".

وأنهى إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أزمة متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فاتحا الباب أمام مسار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الخلافية، حيث جاء الإعلان عبر وساطة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى مذكرة تفاهم تُمهّد لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المباحثات.