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اتهام بالتجسس ينتهي بالمفاجأة.. الحقيقة تكشفها صور أشجار في المنوفية

كتب : علاء عمران

07:26 م 15/06/2026

الداخلية تكشف حقيقة تصوير شاب مناطق عسكرية بالمنوف

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نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام شخص بتصوير منطقة عسكرية بمحافظة المنوفية وإرسال الصور إلى آخر أثناء استقلاله سيارة أجرة.

اتهام بالتجسس

وبإجراء الفحص والتحريات، تم تحديد هوية الشخص المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة. وبسؤاله، أوضح أنه أثناء استقلاله سيارة أجرة بمدينة قويسنا يوم 12 من الشهر الجاري، التقط صورًا لبعض الأشجار وأرسلها إلى إحدى صديقاته عبر تطبيق للمراسلة، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، ومتهمًا ناشرة المنشور بالتشهير به.

صور أشجار وليست مناطق عسكرية بالمنوفية

كما أسفر فحص هاتفه المحمول عن صحة أقواله، حيث تبين خلوه تمامًا من أي صور أو مقاطع تتعلق بمناطق أو منشآت عسكرية.

تحرك الشرطة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيدة القائمة على النشر، والتي أقرت خلال مواجهتها بأنها اعتقدت أن الشخص كان يصور إحدى المنشآت العسكرية ويرسل الصور إلى شخص آخر.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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المنوفية صور الداخلية تجسس مناطق عسكرية

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