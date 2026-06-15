قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن تسعى إلى بحث سُبل تسوية النزاع في لبنان، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب إجراء مشاورات مع إسرائيل حول هذا الملف.

ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا

أضاف ترامب، خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مشيرا إلى أنها وافقت على هذا المبدأ، واصفا ذلك بأنه "جوهر الخلاف والنزاع القائم" في المنطقة.

ترامب: نسعى لعلاقات طيبة مع إيران

تابع الرئيس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة "علاقات طيبة" مع إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العودة إلى خيار الحرب تظل مطروحة في حال عدم تحقق ذلك، معربا عن أمله في تجنب هذا السيناريو.

ترامب: تخفيف العقوبات على إيران مرتبط بسلوكها

أكمل دونالد ترامب، أن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران سيبقى مرهونا بسلوك طهران والتزامها بالاتفاقات المبرمة، في إشارة إلى آلية رقابة مشددة على التنفيذ، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وأنهى إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أزمة متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فاتحا الباب أمام مسار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الخلافية، حيث جاء الإعلان عبر وساطة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى مذكرة تفاهم تُمهّد لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المباحثات.