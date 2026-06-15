إعلان

جماهير مصرية تحتشد بكثافة في الفان زون قبل لقاء بلجيكا -(صور)

كتب : أحمد العش

09:28 م 15/06/2026 تعديل في 10:08 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (2)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (4)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (6)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (3)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (7)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (8)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (9)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (10)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (5)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (12)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (13)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (14)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (15)
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (11)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير – محمود بكار:
شهدت منطقة الفان زون بالعاصمة الجديدة، مساء اليوم الاثنين، تجمعًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي كرة القدم المصرية، استعدادًا لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات نهائيات كأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وحرصت الجماهير على التوافد منذ الساعات الأولى إلى محيط شاشات العرض العملاقة داخل منطقة المشجعين، إذ اصطف الآلاف من مختلف الفئات العمرية، رافعين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات الحماسية الداعمة للمنتخب الوطني.

وسادت أجواء من الحماس والبهجة داخل الفان زون، في مشهد احتفالي مهيب يعكس حالة الترقب الكبيرة للمباراة، وسط تجهيزات تنظيمية وخدمات ترفيهية تهدف لتوفير تجربة مشاهدة جماعية تليق بأهمية الحدث العالمي.
ويأتي هذا التجمع الجماهيري في إطار الإقبال الكبير على متابعة مباريات المنتخب المصري داخل منطقة المشجعين، التي تحولت إلى ساحة احتفالية كبرى تجمع الأسر والشباب في أجواء رياضية وترفيهية متكاملة.

اقرأ أيضًا:
بالصور.. توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا

بالصور.. إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا في الفان زون

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كأس العالم 2026 منتخب مصر مصر وبلجيكا العاصمة الجديدة فان زون

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

نتنياهو: ألحقنا أضرارًا هائلة بـ"إيران" وأنقذنا إسرائيل من الخطر النووي
شئون عربية و دولية

نتنياهو: ألحقنا أضرارًا هائلة بـ"إيران" وأنقذنا إسرائيل من الخطر النووي
خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. مفاجأة لـ محمد
علاقات

خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. مفاجأة لـ محمد
مباحث الآداب تسقط بلوجر بعد فيديوهات مثيرة للجدل لتحقيق المشاهدات
حوادث وقضايا

مباحث الآداب تسقط بلوجر بعد فيديوهات مثيرة للجدل لتحقيق المشاهدات
بعد تحذير وزارة التموين.. علامات تساعدك على التفرقة بين عصير القصب الطبيعي
نصائح طبية

بعد تحذير وزارة التموين.. علامات تساعدك على التفرقة بين عصير القصب الطبيعي
جماهير مصرية تحتشد بكثافة في الفان زون قبل لقاء بلجيكا -(صور)
أخبار مصر

جماهير مصرية تحتشد بكثافة في الفان زون قبل لقاء بلجيكا -(صور)

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

0 0

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

0 0

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 1 -0 بلجيكا.. كأس العالم 2026
تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا
مجانًا.. كيفية ضبط القناة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026
"تطور جديد".. هل تنقل مباراة مصر وبلجيكا مجانا على القناة الجزائرية ؟
اتفاق إيران وأمريكا يصل مرحلة التوقيع.. "سي إن إن" تكشف التفاصيل
ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟