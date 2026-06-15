تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026

يلاقي منتخب مصر اليوم الإثنين نظيره منتخب بلجيكا، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمسكيك.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومين فيل"، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر إبراهيم-حمدي فتحي-محمد هاني-أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية-مهند لاشين-إمام عاشور

الهجوم: مصطفى زيكو-عمر مرموش- محمد صلاح

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، في 3 دول للمرة الأولى وهم، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى يوم 19 يوليو المقبل.

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