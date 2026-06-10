كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتحرش بإحدى السيدات أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وبسؤالها قررت أنه أثناء سيرها بتاريخ 8 الجاري، قام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالتحرش بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة في الفيديو وقائدها، وتبين أنه عامل مقيم بذات الدائرة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.