أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الغضب والاستياء، بعدما وثق مشاهد بدت صادمة لعدد من الشباب وهم يحيطون بفتاة في واقعة أثارت ردود فعل غاضبة بين المتابعين، الذين طالبوا بسرعة كشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

فيديو فتاة و5 ذئاب

ووفقًا لما ظهر في الفيديو، تجمع عدد من الشباب حول الفتاة في مشهد اتسم بالفوضى، بينما حاول بعضهم التعدي عليها وتقبيلها رغم رفضها الواضح "كفاية عايزة أروح"، في الوقت الذي تولى فيه أحد الموجودين تصوير الواقعة وتوثيق تفاصيلها.

تحرك الداخلية

ومع اتساع نطاق تداول المقطع وانتشاره عبر منصات التواصل المختلفة، باشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أعمال الفحص والتحري للوقوف على حقيقة ما جرى، والتأكد من ملابسات الواقعة ومكان حدوثها.

جهود الشرطة

وتكثف الجهات المختصة جهودها لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وفحص جميع التفاصيل المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات أو جرائم.

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