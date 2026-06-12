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التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

كتب : أحمد أبو النجا

10:16 م 12/06/2026

صبري نخنوخ

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نفت النيابة العامة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن إحالة صبري نخنوخ إلى المحاكمة، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة حتى الآن.

وأوضحت النيابة أن القضية ما تزال قيد التحقيق أمام الجهات المختصة، ولم يصدر أي قرار بإحالتها إلى المحكمة، مشددة على استمرار الإجراءات القانونية في مسارها الطبيعي.

ودعت النيابة إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية في متابعة مستجدات القضية، مع التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات حال صدورها بشكل رسمي.

التحفظ على أموال صبري نخوخ

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق التحفظ على أموال المتهمين في قضية مشاجرة التجمع الخامس، بما في ذلك الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، مع منعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.

كما شملت الإجراءات إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي المزعوم ومحاولات غسل الأموال عبر أساليب متعددة لإخفاء مصدرها.

وأكدت النيابة استمرار التحقيقات في الجرائم محل الاتهام.

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صبري نخنوخ مشاجرة التجمع النيابة العامة

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