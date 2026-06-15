قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، تأجيل محاكمة المتهمة دعاء ناصر محمود مهران، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، إلى جلسة 12 يوليو المقبل، لاستكمال سماع أقوال الشهود.

قضية عروس بورسعيد

وشهدت الجلسة قرار هيئة المحكمة باستدعاء عدد من شهود الإثبات للإدلاء بشهاداتهم، من بينهم والدة المجني عليها فاطمة ياسر خليل ووالدها وخطيبها، إلى جانب الشاهدة ليلى هيثم الشهيرة بـ"شهد"، وعدد من الشهود الآخرين الوارد أسماؤهم في أوراق القضية.

محاكمة المتهمة في قضية عروس بورسعيد

وكانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسة إلى أقوال المتهمة كاملة، قبل أن تقرر تأجيل نظر الدعوى لاستكمال سماع الشهود ومناقشتهم حول ملابسات الواقعة.

وتعود أحداث القضية إلى اتهام المتهمة بقتل الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، وهي القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل المحافظة وخارجها منذ وقوعها في فبراير 2026.

ومن المقرر أن تواصل محكمة جنايات بورسعيد نظر القضية في جلسة 12 يوليو المقبل، وسط ترقب لاستكمال سماع شهادات الشهود واستكمال إجراءات المحاك