أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "سي إن إن"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس جيه دي فانس وقّعا فعليا على مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، في خطوة وُصفت بأنها "تتويج لمسار تفاوضي استمر خلال الفترة الماضية".

قاليباف يُوقّع نيابة عن الجانب الإيراني



قال المسؤول للشبكة الأمريكية، اليوم الإثنين، إن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقّع الوثيقة نيابة عن الجانب الإيراني، في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الطرفين حول عدد من الملفات المطروحة على الطاولة.

مراسم توقيع رسمية مرتقبة



أوضح المسؤول الأمريكي ذاته، أن الحفل الرسمي للتوقيع على مذكرة التفاهم سيُعقد يوم الجمعة، وسط توقعات بأن يُشكّل ذلك الإعلان "مرحلة جديدة" في مسار العلاقات بين واشنطن وطهران.

وأنهى إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أزمة متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فاتحا الباب أمام مسار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الخلافية، حيث جاء الإعلان عبر وساطة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى مذكرة تفاهم تُمهّد لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المباحثات.