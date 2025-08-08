7 طوابق ويحتوي على مستشفي.. 20 صورة لـ يخت الملياردير بيل جيتس

كتبت- أسماء مرسي:

سيُعرض يخت فاخر مملوك لمؤسس مايكروسوفت، الملياردير بيل جيتس، للبيع خلال معرض موناكو لليخوت 2025.

اليخت، الذي يحمل اسم "بريكثرو Breakthrough"، يبلغ طوله 390 قدمًا، ويعمل بالكامل بـالهيدروجين السائل، ما يجعله أحد أكثر اليخوت تقدما من الناحية البيئية.

كما أن مالكه "جيتس" لم يسبق له رؤية اليخت شخصيا، رغم أنه يُعرض للبيع بسعر مذهل يبلغ 645 مليون دولار.

التصميم والبناء

كان يُعرف اليخت سابقا باسم "مشروع 821 Project"، وصممته شركة التصميم RWD، بينما تولت بناءه شركة Feadship في هولندا على مدار خمس سنوات.

ويُعتبر أول يخت فاخر في العالم خال تماما من الانبعاثات ويعمل بالهيدروجين، وفقا لموقع "ndtv" وصحيفة "نيويورك بوست".

تصميم صديق للبيئة

يُنتج اليخت الكهرباء النظيفة باستخدام أنظمة خلايا وقود متطورة، كما يُعاد استخدام الحرارة الزائدة لتدفئة قضبان المناشف، وغرف البخار، والمسابح، وحتى أرضيات الحمامات.

وفي حال عدم توفر التزود بالهيدروجين، يستخدم اليخت نظام وقود حيوي احتياطي يضمن تقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90%.

رفاهية على متن "بريكثرو"

يتكون اليخت من سبعة طوابق، ولا يقتصر على كونه صديقا للبيئة فحسب، بل يمتلك تصميما داخليا وخارجيا، ويضم العديد من المرافق الفاخرة مثل:

ملعب كرة سلة بالحجم الكامل.

سينما خاصة.

أحواض جاكوزي.

مستشفى متكامل.

كما يضم تصميم داخلي يُشبه تاون هاوس من أربعة طوابق مطل على البحر، ويضم مكاتب، مكتبات، وشرفات تطل على مناظر طبيعية خلابة.

