إحداها تعيش 500 عام.. أقدم 8 ثدييات على وجه الأرض (صور)

كتب : نرمين ضيف الله

04:00 م 25/03/2026
على مدى ملايين السنين، ابتكرت بعض الكائنات الحية أساليب بقاء مذهلة مكنتها من تحدي الزمن وبلوغ أعمار استثنائية.

من أعماق المحيطات المتجمدة إلى جحور الصحارى، تكشف هذه الكائنات أسرار الحياة وطول العمر من خلال تكيفات فريدة ومدهشة، تقدم لنا لمحة عن عجائب الطبيعة وفقا لموقع "rarest".

ما هو فأر الخلد العاري

قارض صغير يعيش تحت الأرض في شرق أفريقيا، ويعد ظاهرة علمية بفضل عمره الذي قد يصل إلى 30 عاما.

يتميز بمقاومة نادرة للسرطان وقدرته على العيش في بيئات منخفضة الأكسجين.

ما هو خفاش براندت

أحد أصغر الثدييات حجما وأطولها عمرا، إذ قد يعيش حتى 41 عاما، يرجح أن السبات الشتوي وبطء الأيض يلعبان دورا رئيسيا في إطالة عمره.

ما هي إيكيدنا الغربية طويلة المنقار

ثديي بيوض نادر من غينيا الجديدة، يجمع بين صفات الزواحف والثدييات، يصل عمره إلى نحو 50 عاما، ويعد من أهم النماذج لدراسة تطور الثدييات المبكر.

ماهو الفيل الآسيوي

أحد أضخم الثدييات البرية، ويعيش في المتوسط من 60 إلى 70 عاما، يتمتع بذاكرة قوية وبنية اجتماعية معقدة، لكنه مهدد بالانقراض بسبب الصيد وفقدان الموائل.

ما هي السلحفاة العملاقة في سيشل

من أقدم الكائنات البرية المعروفة، ويقدر عمر بعضها بنحو 190 عاما يساعدها بطء الأيض والقدرة على تحمل شح الموارد في بلوغ هذا العمر المديد.

ما هو الحوت المقوس الرأس

عملاق القطب الشمالي وأحد أطول الثدييات عمرا، إذ قد يتجاوز 200 عام يتمتع بتكيفات جينية تحميه من الشيخوخة وأمراضها.

ما هي سمكة قرش غرينلاند

أطول الفقاريات عمرا على الإطلاق، ويقدر عمرها بين 250 و500 عام يساهم بطء نموها وبرودة موطنها في إطالة عمرها بشكل غير مسبوق.

