لم تر مثلها من قبل.. أصغر 8 سلالات كلاب في العالم

لا يقتصر الشغف باقتناء الحيوانات الأليفة على القطط والكلاب، فهناك عالم آخر من الطيور الفاخرة والنادرة، التي تصل أسعارها أحيانا إلى ملايين الدولارات.

في هذا التقرير، نستعرض أغلى 6 أنواع من الطيور حول العالم، مع الكشف عن أسعارها الخيالية وأعمارها الطويلة وندرتها، وفق موقعي "rarest" و "sciencetimes".

1- حمام السباق

يتربع حمام السباق على عرش أغلى الطيور في العالم، حيث تباع بعض الطيور بأسعار خيالية نتيجة سرعتها العالية ونسبها المميزة.

وينظر إلى هذه الطيور كاستثمار طويل الأمد، خاصة إذا كانت من سلالات بطلة في السباقات العالمية، ويصل سعرها إلى 1.9 مليون دولار، ومتوسط العمر 20 عاما أو أكثر، بينما القيود القانونية تختلف حسب الدولة، بحسب "sciencetimes".

2- ببغاوات المكاو الزرقاء

يعد ببغاء المكاو الأزرق الأكبر بين جميع أنواع الببغاوات، ويشتهر بريشه الأزرق الكوبالتي اللافت.

موطنه الأصلي البرازيل، ما يجعله خاضعا لقوانين حماية صارمة، ويصل سعره إلى نحو 40 ألف دولار، مع متوسط عمر يصل إلى 50 عاما.

3- ببغاوات غولياث

تعيش ببغاوات غولياث في مناطق نائية ومعزولة، ما يجعلها من الطيور النادرة جدا في الأسواق، ويزيد صعوبة الحصول على تصاريح اقتنائها من رفع سعرها بشكل كبير، حيث يبدأ من 16 ألف دولار، بينما متوسط العمر غير محدد بدقة.

4- طيور الطوقان

تشتهر طيور الطوقان بمناقيرها الكبيرة وريشها الزاهي، وتعتبر من الطيور الغريبة التي تحظى بإقبال كبير، وتحتاج إلى نظام غذائي خاص ومساحة واسعة وبيئة محفزة، ويصل سعرها إلى 7 آلاف دولار، ومتوسط العمر من 12 إلى 20 عاما، بينما القيود القانونية تختلف حسب الدولة.

5- دجاج أيام سيماني

تعد دجاجات أيام سيماني من أغرب سلالات الدواجن في العالم، وهي من إندونيسيا، وتتميز بلونها الأسود الكامل من الريش وحتى العظام والأعضاء الداخلية، ما يجعلها محط اهتمام هواة السلالات النادرة، ويصل سعرها إلى حوالي 2500 دولار، ومتوسط العمر من 6 إلى 8 سنوات، ولا توجد قيود قانونية عليها، وتعد نادرة جدا.

6- طيور الفلامنجو

تشتهر طيور الفلامنجو بلونها الوردي اللافت وأعناقها الطويلة وأرجلها النحيلة، ورغم أنها ليست نادرة من حيث العدد، فإن القوانين الصارمة في كثير من الدول تمنع اقتناءها كحيوان أليف، ويصل سعرها إلى نحو 1500 دولار، ومتوسط العمر من 20 إلى 30 عاما، والقيود القانونية موجودة في معظم الدول.

