أكد باو كوبارسي لاعب منتخب إسبانيا وبرشلونة أن مواجهة منتخب مصر، بعد إلغاء المباراة المقررة ضد الأرجنتين ضمن بطولة فيناليسيما، ليست أمرا محبطا.

موعد مباراة منتخب إسبانيا ومصر

ويستعد منتخب إسبانيا لملاقاة نظيره المصري في مباراة ودية تقام يوم 31 مارس الجاري على ملعب برشلونة، ضمن فترة التوقف الدولي.

تصريحات كوبارسي عن مواجهة منتخب مصر

وقال كوبارسي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "فيناليسيما كان حلما حقيقيا، أن نلعب ضد الأرجنتين وضد ميسي، ولم يتحقق هذا، لكننا متحمسون جدا للعب، ونشعر ببعض خيبة الأمل لعدم خوضنا المباراة ضد ميسي، لكنها كانت فرصة رائعة أيضا".

وأضاف: "هل اللعب ضد صربيا ومصر أمر محبط؟ لا، على الإطلاق، فاللعب مع زملائك في الفريق والتدرب مع أغلب اللاعبين الذين لم نكن معا طوال العام تقريبا، يشبه الشعور بأنك جزء من عائلة".

واختتم كوبارسي تصريحاته قائلا: "مباراة مصر في برشلونة جيدة جدا، فقد مضى وقت طويل منذ آخر مباراة لنا في هذا الملعب، أعتقد أن الجماهير ستكون سعيدة بالقدوم لمتابعتنا، إضافة إلى أننا سنعود إلى منازلنا للراحة بعد المباراة".