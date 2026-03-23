6 حيوانات تمتلك حواس خارقة.. هل تعرفهم؟

كتب : شيماء مرسي

02:00 م 23/03/2026
    أسماك القرش
    أسماك السلور
    افيال
    الطيور
    لب يجلس في حديقة خضراء

منحت الطبيعة عددا هائلا من الكائنات الحية قدرات حسية مدهشة تتجاوز بكثير حدود إدراك الإنسان.

وفيما يلي، نرصد لكم الحيوانات التي تمتلك حواس خارقة، وفق ما كشف موقع "news18".

كيف ساعدت حواس الأفيال في نجاتها خلال تسونامي 2004؟

تستطيع الأفيال استشعار الموجات تحت الصوتية والاهتزازات الزلزالية عبر خرطومها وأقدامها الحساسة، وهذا يمكنها من سماع اقتراب موجات التسونامي أو العواصف الرعدية من مسافة تزيد عن 160 كيلومترا.
وخلال تسونامي المحيط الهندي عام 2004، لجأت العديد من الأفيال إلى المناطق المرتفعة.

كيف تتمكن الكلاب من استشعار رائحة الخوف أو المرض؟

تتمتع الكلاب بحاسة شم أقوى من حاسة شم الإنسان، ما يمكنها من استشعار رائحة الخوف أو المرض.
كما أن العديد منها يستطيع استشعار تغيرات الضغط الجوي أو الهزات الأرضية، وغالبا ما تنبح أو تتصرف بقلق قبل الزلازل.

ما هي الحاسة السادسة التي تمتلكها أسماك القرش؟

تستخدم أسماك القرش أعضاء متخصصة تسمى حويصلات لورنزيني للكشف عن المجالات الكهرومغناطيسية الدقيقة.
وتمكنها هذه الحاسة السادسة من الشعور بانقباضات عضلات فرائسها، أو استشعار تغيرات ضغط الماء التي تنذر باقتراب عاصفة أو إعصار هائل.

هل تستطيع الطيور التنبؤ بالعواصف والانفجارات البركانية؟

تستطيع العديد من الطيور المهاجرة استشعار الموجات الصوتية المنخفضة الناتجة عن العواصف أو الانفجارات البركانية قبل وصولها بوقت طويل.
كما أن بعض الأنواع، تخلي مناطق تعشيشها قبل أيام من وصول العواصف.

كيف يستشعر النحل تغيرات الضغط الجوي والرطوبة؟

شديد الحساسية لتغيرات الضغط الجوي والرطوبة، لذا قبل هطول أمطار غزيرة أو حدوث عاصفة رعدية يستشعر النحل تغيرات الهواء ويعود إلى خلاياه جماعيا لحماية المستعمرة ومخزون العسل.

كيف تستشعر أسماك السلور التغيرات الكهربائية قبل الزلازل؟

هذه الأسماك الموجودة في اليابان شديدة التفاعل مع التغيرات الكهربائية الطفيفة في الماء التي تحدث عند تحرك الصفائح التكتونية، وغالبا ما تصبح مفرطة النشاط وتقفز قبيل حدوث الهزة الأرضية.


