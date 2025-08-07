كتب – سيد متولي

قد يبدو الجمع بين الشاي وتدخين السجائر طقسًا يوميًا غير ضار، خاصةً لمن يبحثون عن لحظة من الهدوء، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن هذا الجمع قد يُلحق ضررًا خفيًا بجسمك.

وكشف تقرير نُشر عام 2023 في مجلة حوليات الطب الباطني، أن شرب الشاي الساخن أثناء التدخين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك أنواع عديدة من السرطان، ويرجع ذلك إلى أن المشروبات الساخنة قد تُلحق الضرر بالأنسجة الداخلية الحساسة، وعند اقترانها بالمواد المسرطنة الموجودة في السجائر، يزداد الخطر.

إليك أمراض مميتة محتملة مرتبطة بهذا الجمع الخطير بين شرب الشاي والتدخين، بحسب موقع هيلث.

سرطان المريء

ثنائي خطير على المريء الشاي الساخن بحد ذاته قد يُسبب إصابات طفيفة في البطانة الداخلية للمريء، أضف إلى ذلك دخان السجائر، الذي يحتوي على مواد كيميائية سامة ومسرطنة، ويتضاعف خطر الإصابة بسرطان المريء تقريبًا، مع مرور الوقت، يُسبب التعرض الحراري والكيميائي المتكرر التهابًا مزمنًا ويزيد من احتمالية حدوث طفرات خلوية قد تؤدي إلى سرطان المريء.

سرطان الرئة

أشد عواقب التدخين فتكًا، ويزداد الأمر سوءًا يظل سرطان الرئة من أخطر الأمراض المرتبطة بالتدخين، فتناول الشاي الساخن بانتظام مع السجائر قد يزيد من تهيج أنسجة الرئة والتهابها.

يعمل هذا المزيج على تعزيز الإجهاد التأكسدي والتلف الخلوي، وخاصة لدى المدخنين المزمنين، ما قد يؤدي إلى تسريع تطور الأورام السرطانية في الرئتين.

سرطان الحلق

الحرارة والدخان يضران بصندوق الصوت، الحلق حساس للغاية لدرجات الحرارة العالية والمهيجات الكيميائية، يُدخل التدخين مواد ضارة مثل الفورمالديهايد والبنزين إلى الحلق، بينما يُفاقم الشاي الساخن تلف الأنسجة، يساهم هذان العاملان في حدوث التهاب مزمن، وتغيرات في الصوت، ويزيدان في النهاية من خطر الإصابة بسرطان الحلق نتيجة التعرض المستمر للحرارة والسموم.

أمراض القلب

مشكلة مضاعفة لجهازك القلبي الوعائي يزيد النيكوتين من معدل ضربات القلب وضغط الدم، كما أن الكافيين الموجود في الشاي قد يُحفّز القلب بشكل مفرط عند تناوله بإفراط، هذا المزيج يُسبب ضغطًا إضافيًا على الجهاز القلبي الوعائي، ما يؤدي إلى تلف الشرايين، وزيادة تراكم الكوليسترول، وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو غيرها من أمراض القلب.

العقم والعجز الجنسي

يؤثر التدخين على مستويات الهرمونات، وعدد الحيوانات المنوية، وتدفق الدم، ما قد يُسهم في العقم والضعف الجنسي لدى الرجال والنساء على حد سواء، وعند مزجه مع الكافيين الموجود في الشاي، والذي قد يُخلّ بالتوازن الهرموني ويُسبب الجفاف، يزداد خطر الإصابة بالصحة الإنجابية مع مرور الوقت.

قرحة المعدة

يحفّز الشاي إنتاج الحمض في المعدة، ويضعف النيكوتين حاجز بطانة المعدة الواقي، هذا المزيج الخطير يجعل جهازك الهضمي أكثر عرضة للتآكل والالتهاب، ما يؤدي غالبًا إلى قرح مؤلمة، قد تشمل الأعراض ألمًا حارقًا، وعسر هضم، وغثيانًا، وفي الحالات الشديدة، قرحًا نازفة تتطلب علاجًا طبيًا.

فقدان الذاكرة

يبدأ التدهور المعرفي في وقت أبكر مما تعتقد تشير الدراسات إلى أن التدخين يُقلل من تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤثر على الذاكرة والأداء الإدراكي، الإفراط في تناول الشاي، وخاصةً على معدة فارغة مع السجائر، قد يؤدي إلى الصداع والدوار وتدهور الإدراك على المدى الطويل، ومع مرور السنين، قد تُسهم هذه العادة في ظهور مشاكل في الذاكرة مُبكرة وانخفاض في صفاء الذهن.

خطر السكتة الدماغية

زيادة احتمالية حدوث حالة طوارئ في الدماغ يُسبب كلٌّ من النيكوتين والكافيين انقباض الأوعية الدموية، وقد يرفع ضغط الدم، ويزيدان معًا من احتمالية تكوّن جلطات الدم، التي قد تسد الشرايين الحيوية وتُسبب السكتة الدماغية، ويعد هذا التأثير خطيرًا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري، ما يزيد من احتمالية الإصابة

