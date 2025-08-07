الملك تشارلز يعرض طائرة والدته الملكة إليزابيث للبيع.. لن تتوقع سعرها

كتبت- شيماء مرسي

عرض الملك تشارلز طائرة والدته الملكة إليزابيث الثانية الفاخرة للبيع، مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني.

والطائرة من طراز Sikorsky S76-C وتتميز بتصميم داخلي فاخر يتسع لثمانية ركاب، وكانت تستخدمها الملكة إليزابيث الثانية بشكل متكرر في رحلاتها الرسمية والخاصة على مدى السنوات الماضية.

ويأتي هذا القرار في ظل توجه الملك تشارلز نحو اعتماد طائرتين جديدتين من طراز AgustaWestland AW139، تبلغ قيمة الواحدة منهما حوالي 8.5 ملايين جنيه إسترليني، وفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتتميز الطائرتان الجديدتان بإمكانية تشغيلهما باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 50%، في خطوة تعكس التزام الملك تشارلز بقضايا البيئة، وسعيه لتبني وسائل نقل أكثر صداقة للبيئة.

ويتميز التصميم الداخلي للطائرة بلمسات راقية، حيث تبرز المقاعد الجلدية باللون الرمادي الفاخر، مع سجاد باللون الأزرق الداكن يغطي الأرضية.

ولإضفاء المزيد من الأناقة والعملية، تم تزويد المروحية برف خاص بالصحف، وساعة خشبية كلاسيكية ونوافذ مظللة لتعزيز خصوصية الركاب.

وأوضحت الشركة المالكة أن هذه الطائرة كانت تحت ملكية واحدة فقط منذ تصنيعها، ووصفتها بأنها طائرة لرئيس دولة بامتياز، وسجلت حتى الآن 5222 ساعة طيران

