قبل ما تطبخها.. 7 علامات خطيرة تكشف الفرخة المريضة

يشكل تناول الفراخ المريضة بعد ذبحها خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، إذ قد تكون محمّلة ببكتيريا وطفيليات ضارة مثل السالمونيلا، التي تؤدي إلى أمراض معوية وتسمم غذائي حاد.

ولذلك من الضروري التأكد من سلامة الدواجن قبل شرائها وطهيها، والتأكد من خضوعها للفحص البيطري لحماية صحتك وسلامة أسرتك.

الفراخ المريضة.. مصدر للبكتيريا والطفيليات

وقال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد وزميل الجمعية الأمريكية للمناظير بمستشفى السلام الدولي بالمعادي، إن الدواجن التي تعاني من أمراض واضحة قبل الذبح -مثل الإسهال أو أعراض البرد- غالبًا ما تكون حاملة لطفيليات وبكتيريا ضارة، وعلى رأسها السالمونيلا، التي تنتقل بسهولة للإنسان وتسبب اضطرابات هضمية وتسممًا غذائيًا خطيرًا.

الفحص البيطري ضرورة وليس رفاهية

وأشار "خورشيد" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن الذبح يجب أن يتم تحت إشراف طبي بيطري داخل المسالخ الرسمية، وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يحدّ من دخول لحوم ملوثة إلى السوق.

الأعراض التي تظهر على الإنسان

وأوضح أن من أبرز الأعراض التي قد تظهر على الإنسان بعد تناول الفراخ المريضة: الإسهال، التسمم الغذائي، والآلام المعوية الشديدة، والتي قد تحدث منذ أول مرة يتم فيها تناول اللحوم الفاسدة.

كيف تنتقل العدوى؟

وحول طرق انتقال العدوى، قال "خورشيد" إن الفيروسات والطفيليات، مثل أنفلونزا الطيور، يمكن أن تنتقل إلى الإنسان من خلال ملامسة الطيور المريضة أو استنشاق إفرازاتها، مشددًا على ضرورة الرقابة البيطرية المستمرة على المزارع والمسالخ.

هل الطهي يقتل البكتيريا؟

أكد أن الطهي وحده لا يكفي، لأن بعض البكتيريا قد تنتقل عبر ملامسة اللحوم وغسلها في الأحواض، ما يؤدي إلى تلوث أدوات المطبخ. كما أن بعض الميكروبات قد تفرز سمومًا لا تزول تمامًا بالحرارة.

الرقابة على المزارع.. حماية للمستهلك

شدد خورشيد على أهمية الفحص البيطري الدوري داخل المزارع، وأخذ عينات عشوائية من الطيور لتحليلها، بهدف منع تسرب الدواجن المريضة إلى الأسواق.

علامات تكشف فساد الفراخ:

قبل الذبح

بحسب الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، فإن هناك مؤشرات واضحة على أن الفرخة مريضة ولا يجب ذبحها، منها:

إفرازات غير طبيعية من الفم أو العين.

اصفرار العرف.

ريش منفوش وغير مرتب.

خمول الطائر وفقدان الحيوية.

انخفاض واضح في الوزن.

مشاكل في الحركة أو وجود إسهال.

وجود أكثر من طائر نافق في القفص.

بعد الذبح

زُرقة واضحة في لون الجسم.

تآكل الجلد وظهور بقع حمراء.

انتفاخ الأحشاء ووجود مخاط تحت الجلد.

تضخم الكبد بشكل غير طبيعي.

أثناء الطهي

رائحة كريهة وغير معتادة.

ظهور رغوة أثناء الغلي.

تغير لون اللحم إلى الأخضر (خاصة في منطقة الصدر).

ضعف أنسجة اللحم وتفككه بسهولة.

