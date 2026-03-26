سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في نهاية التعاملات المسائية أمس الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 25-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7780 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6805 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5835 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4540 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3240 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 241900 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54440 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.91% إلى نحو 4560 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.