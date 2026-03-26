سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:26 ص 26/03/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في نهاية التعاملات المسائية أمس الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 25-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7780 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6805 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5835 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4540 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3240 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 241900 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54440 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.91% إلى نحو 4560 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر الجنيه الذهب سعر وقية الذهب سعر الذهب عالميا أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر انخفاض أسعار الذهب تراجع الذهب الذهب الذهب في مصر سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الخميس سعر الذهب الآن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
حكايات الناس

أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
لماذا رغوة الصابون بيضاء دائما رغم اختلاف لونه؟
علاقات

لماذا رغوة الصابون بيضاء دائما رغم اختلاف لونه؟
بينها البرازيل ضد فرنسا.. مواعيد مباريات اليوم الخميس
رياضة عربية وعالمية

بينها البرازيل ضد فرنسا.. مواعيد مباريات اليوم الخميس

مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
رياضة محلية

مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
"السياحة" تستبعد المتورطين في واقعة تسلق أحد التوابيت بسقارة
أخبار مصر

"السياحة" تستبعد المتورطين في واقعة تسلق أحد التوابيت بسقارة

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟