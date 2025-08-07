"لهاية البالغين" موضة تثير الجدل في الصين.. وأطباء يحذرون من مخاطرها

كتبت- شيماء مرسي

أثارت ظاهرة انتشار "لهايات البالغين" في الصين جدلا واسعا، إذ أصبحت تعرض بشكل مكثف على المتاجر الإلكترونية.

ويرى البعض أنها وسيلة فعالة لتخفيف التوتر وتحسين جودة النوم، في حين يرى آخرون أنها تعكس مشكلات نفسية أعمق في المجتمع.

وكشفت بعض المتاجر الصينية أن مبيعات لهايات البالغين تجاوزت 2000 قطعة شهريا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

وتتوفر هذه اللهايات بأحجام أكبر من المعتادة للرضع، وتتراوح أسعارها بين 1.4 و70 دولارا أمريكيا.

وأوضحت العديد من المتاجر أن اللهايات المخصصة للبالغين، تساعد على تخفيف التوتر والنوم بشكل مريح والإقلاع عن التدخين والتنفس بشكل صحيح.

وتؤكد شهادات المشترين الدوافع وراء هذه الظاهرة، ففي تعليق لأحد المستخدمين على منصة تسوق رائدة، يصف اللهاية بأنها وسيلة للهروب من ضغوط الحياة قائلا: "عندما أكون تحت ضغط العمل أمتص اللهاية وأشعر وكأنني أستعيد شعور الأمان الذي كان يلازمني في طفولتي".

وأوضح شخص آخر أن اللهاية ساعدته في الإقلاع عن التدخين والشعور براحة نفسية وتخفيف التوتر.

وبالرغم من ذلك، أثارت هذه الظاهرة قلق ومخاوف لدى الأطباء النفسيين، الذين حذروا من عواقب صحية ونفسية وخيمة قد تنجم عن الاعتماد على لهايات البالغين كحل لمشكلات القلق والتوتر.

وحذر الدكتور تانج كاومين طبيب الأسنان الصيني من الأضرار المحتملة لهذه اللهايات.

وأشار إلى أن البائعين يقللون عمدا من الضرر المحتمل الذي قد يلحق بأفواه العملاء.

كما أكد أن الاستخدام المطول قد يؤدي إلى أضرار في الفك ويمنع الشخص على فتح فمه بالكامل، بالإضافة إلى الشعور بألم عند المضغ.

