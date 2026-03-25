كشفت سلسلة من استطلاعات الرأي الجديدة، الصادرة اليوم الأربعاء، عن استياء شعبي واسع النطاق داخل الولايات المتحدة تجاه الحرب الدائرة في إيران، حيث أظهر استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث أن 59% من الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم اتخذت "القرار الخاطئ" باستخدام القوة العسكرية، مقابل 38% فقط يُؤيدون القرار.

تراجع الثقة في إدارة الأزمة

وفي ضربة قوية لشعبية الإدارة الحالية، أعربت أغلبية بلغت 61% عن عدم رضاها عن طريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع العمليات العسكرية ضد طهران.

وأشار الاستطلاع إلى أن ربع الأمريكيين فقط (25%) يرون أن الحرب تسير بشكل "جيد للغاية"، بينما يرى 45% أنها "لا تسير على ما يُرام على الإطلاق".

تحرك عسكري تجاوز الحدود

وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع أجرته وكالة "أسوشيتد برس" (AP-NORC)، أن 59% من البالغين الأمريكيين يرون أن التحرك العسكري الأخير ضد إيران "تجاوز الحدود"، بينما اعتبر 26% أن التحرك كان مناسبا، ورأى 13% فقط أنه لم يذهب بعيدا بما يكفي.

استقطاب حزبي حاد

من جانبه، كشف استطلاع لجامعة "كوينيبياك"، عن حالة استقطاب حادة بين الناخبين؛ حيث يُعارض 92% من الديمقراطيين و64% من المستقلين الحرب، في حين لا يزال 86% من الجمهوريين يُؤيدون العمل العسكري.

وأكد الاستطلاع، أن مستويات المعارضة الإجمالية ظلت مستقرة منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

تأتي هذه الاستطلاعات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.