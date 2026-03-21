الكلاب الصغيرة خيارا مثاليا لمن يبحث عن حيوان أليف صغير الحجم وذكي، هناك بعض السلالات التي تتميز بصغر حجمها وروحها المرحة.

في هذا التقرير، إليكم أصغر 7 سلالات كلاب في العالم وخصائص كل منها، وفقا لموقع "

لماذا يعد كلب تشيهواهوا من أصغر الكلاب في العالم؟

كلاب الشيواوا أصغر سلالات الكلاب عالميا، إذ يتراوح وزنها بين 2 و3 كيلوجرامات وطولها بين 12 و20 سنتيمترا.

تتميز بشخصية وفية لشخص واحد، وتحتاج لعناية خاصة بالتدريب وتنظيف الأسنان، كما ان فراؤها يكون طويلا أو قصيرا، ورأسها يأخذ شكل التفاحة أو الغزال.

ما الذي يميز كلب جريفون بروكسل؟

كلب غريفون بروكسل نشأ في بروكسل ببلجيكا كسلالة نادرة، وكان يُستخدم سابقا لصيد القوارض في الإسطبلات، ويبلغ طوله 2 سم، يحتاج الفرو الخشن إلى عناية منتظمة، بينما يكفي تمشيط الفرو الناعم مرة أسبوعيا.

كما يميل هذا الكلب للارتباط بشخص واحد ولا يفضل التواجد مع الأطفال، لكنه ودود ويقبل التفاعل مع الحيوانات الأخرى بسهولة.

ما الذي يجعل كلب بوميرانيان شائعا؟

كلب بوميرانيان نشيط وصغير الحجم، بطول 17.8 سم، ووزن يتراوح بين 1.36 لـ 3.18 كيلوجرام، وفراؤه كثيف وملوّن بأكثر من 20 لونا، ويتطلب تمشيطا شهريا لتجنب التشابك.

ويتميز هذا الكلب أيضا بأنه اجتماعي وذكي، لكن يحتاج تدريبًا لتجنب النباح المفرط أو العدوانية تجاه الكلاب الأخرى.

ما قصة كلاب الأفنبينشر؟

كلاب الأفنبينشر، من ألمانيا، كانت تُستخدم لمكافحة القوارض. طولها22.9 – 29.2 سم ووزنها 3.18 – 4.54 كيلو جرام، الكلب نشيط وفضولي ومرح، لكنه عنيد ويحتاج تدريبا بصبر، ويعتبر صديقا وفيا لمن يعتني به.

ما الذي يميز كلب البابيلون؟

كلاب البابيلون، نسبة إلى شكل أذنها الذي يشبه الفراشة، ودودة وذكية ونشيطة، تصلح للعائلات مع الأطفال والحيوانات الأخرى إذا تم تدريبها اجتماعيا بشكل صحيح، كما أنها تحب الرياضة والرشاقة مثالية لهذه السلالة.

ماذا عن كلب يوركشاير تيرير؟

تطور من كلاب صيد الفئران في إنجلترا ليصبح حيوانا أليفا محبوبا، طوله 17.8- 20.3 سم ووزنه 3.18 كجم،

فروه الطويل مضاد للحساسية ولكنه يحتاج للعناية، كما أنه ذكي وسهل التدريب، لكنه يكون كثير النباح وغير ودود مع الغرباء.

ما الذي يميز كلب الصيد الروسي الصغير؟

هذا الكلب نشأ في روسيا وكان مجهولا خارجها حتى تسعينيات القرن الماضي، يشبه حجم الشيواوا بطول 20.3–27.9 سم، ووزن يصل إلى 2.95 كجم، ويتسم بفرو أملس أو طويل، وآذان كبيرة مغطاة بالفراء الكثيف مثل البابيلون.

تربى للصيد وحراسة القوارض، نشيط ومرح، وفي لعائلته، ويحب المشي والتدريب، كما يناسب العائلات النشيطة والأطفال.

كلب تشين الياباني

كلب تشين الياباني ودود ومرح وله تاريخ طويل يصل إلى 500-1000 عام، طوله20.32 سم، ووزنه 3.18–4.99 كجم، يتميز بأنه مستقل مثل القطط، يحب القفز واستخدام مخالبه، ويميل للتكيف مع شخصية صاحبه، ويحب أيضا التعلم والتدريب المتنوع، ويعد رفيقا مثاليا للعائلة.