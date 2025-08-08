ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الثوم والبصل قبل النوم؟

تناول الثوم والبصل قبل النوم يمكن أن يكون له آثار إيجابية وسلبية على الجسم، خاصةً إذا تم تناولهما نيئين أو بكميات كبيرة. تتفاوت هذه الآثار من شخص لآخر حسب حساسية الجهاز الهضمي وحالته الصحية.

ارتجاع المريء وحرقة المعدة

ووفقًا لـ هيلث لاين الطبية، يُعد هذا من أبرز الأضرار، فالثوم والبصل يحتويان على مركبات قد تسبب ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، مما يسمح لحمض المعدة بالصعود إلى المريء، خصوصاً عند الاستلقاء للنوم، هذا قد يؤدي إلى شعور بالحموضة أو الحرقة.

اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يسببان الانتفاخ، والغازات، وعسر الهضم، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، لأن هذه الأطعمة تحتوي على "الفودماب" (FODMAPs)، وهي كربوهيدرات قد يصعب على الأمعاء امتصاصها.

رائحة الفم والجسم الكريهة

يحتوي كل من الثوم والبصل على مركبات كبريتية تسبب رائحة قوية. يتم امتصاص هذه المركبات في مجرى الدم، وتخرج عن طريق التنفس والعرق، مما يسبب رائحة كريهة قد تستمر لساعات.

تأثير على النوم

في بعض الحالات، قد تؤدي مشاكل الجهاز الهضمي الناتجة عن تناول الثوم والبصل إلى الشعور بعدم الراحة، وبالتالي إعاقة الحصول على نوم عميق ومريح.

على الرغم من الأضرار المذكورة، فإن تناول الثوم والبصل له فوائد صحية عديدة، وقد تساعد بعضها بشكل غير مباشر على تحسين الحالة الصحية العامة، ومنها:

تعزيز المناعة

يحتوي الثوم على مركب الأليسين الذي يمتلك خصائص قوية مضادة للميكروبات، مما يعزز مناعة الجسم.

تحسين صحة القلب

يساهمان في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير مهدئ (الثوم)

هناك بعض الدراسات تشير إلى أن الثوم يمكن أن يساعد على الاسترخاء بسبب مركباته الكبريتية، مما قد يساهم في نوم أفضل لدى بعض الأشخاص، خاصةً إذا تم تناوله بكميات معتدلة وفي سياق نظام غذائي صحي.

تخفيف احتقان الأنف

في حالات البرد، يمكن أن يساعد الثوم على فتح الممرات الأنفية المسدودة، مما يحسن التنفس ليلاً ويقلل الشخير.

