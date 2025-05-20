حقيبة يد بـ160 ألف جنيه.. مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

كتبت - نرمين ضيف الله

تألقت الفنانة الشابة مايان السيد بإطلالة صيفية جذابة تمزج بين البساطة والأناقة، إذ شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأرفقت الصور بتعليق قصير: "رائع جدًا"، لتنهال عليها التعليقات التي عبرت عن إعجاب المتابعين، ومن بينها: "أشيك مايان"، "قمر ومزهزهة"، "الشنطة مانجا"، و"التيشيرت بسيط".

ورغم الطابع الكاجوال الذي غلب على الإطلالة، فإنها ارتدت "تيشيرت" قطنيًا مخططًا بخطوط طولية.

لكن ما خطف الأنظار فعلًا كانت حقيبة اليد الصفراء التي أضفت لمسة جريئة ومبهجة على الإطلالة، وهي من ماركة Miu Miu، من جلد الغزال المبطن وتبلغ قيمتها نحو 2.850 يورو، ما يعادل نحو 160 ألفًا و41 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وقد لاقى اللوك تفاعلًا واسعًا من المتابعين، فقد عبر كثيرون عن إعجابهم بأناقة مايان، بينما أبدى آخرون دهشتهم من ارتفاع تكلفة الإطلالة، التي رغم بساطتها، تميزت بتفاصيل فاخرة وأسعار مرتفعة.

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