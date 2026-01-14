بعد إصابته مع المنتخب.. بيراميدز يعلن موعد جراحة الصليبي لمحمد حمدي

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره السنغال مساء اليوم الأربعاء، ضمن نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

موعد مباراة مصر والسنغال

تُقام المباراة على ملعب ابن بطوطة الكبير بمدينة طنجة المغربية، وتبدأ في الأوقات التالية:

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

مشوار منتخب مصر في البطولة

أنهى منتخب مصر دور المجموعات متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يواصل عروضه القوية في الأدوار الإقصائية:

فاز على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16

تجاوز منتخب كوت ديفوار في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة انتهت 3-2

مشوار منتخب السنغال

قدّم منتخب السنغال مستويات مميزة خلال البطولة:

تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط

فاز على منتخب السودان 3-1 في دور الـ16

تغلب بصعوبة على منتخب مالي بهدف دون رد في ربع النهائي

ويواجه الفائز من مباراة مصر والسنغال الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا في المباراة النهائية للبطولة.

القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

يمكن للجماهير متابعة المباراة مجانًا عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى على النايل سات، من خلال ضبط التردد التالي:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

طريقة ضبط القناة على النايل سات

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز التحكم.

اختيار "التركيب" أو "إعداد القنوات".

اختيار "إضافة تردد جديد".

إدخال بيانات التردد أعلاه بشكل صحيح.

الضغط على "بحث" ثم حفظ القناة.

للدخول إلى القناة: إدخال الرقم السري 0000 أو استخدام خاصية BISS بالشفرة: