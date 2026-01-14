مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

03:09 م 14/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر (2)
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش لاعب منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (3)
  • عرض 13 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (17)
  • عرض 13 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (19)
  • عرض 13 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (14)
  • عرض 13 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (21)
  • عرض 13 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (12)
  • عرض 13 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (6)
  • عرض 13 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (2)
  • عرض 13 صورة
    منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره السنغال مساء اليوم الأربعاء، ضمن نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

موعد مباراة مصر والسنغال

تُقام المباراة على ملعب ابن بطوطة الكبير بمدينة طنجة المغربية، وتبدأ في الأوقات التالية:

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

مشوار منتخب مصر في البطولة

أنهى منتخب مصر دور المجموعات متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يواصل عروضه القوية في الأدوار الإقصائية:

فاز على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16

تجاوز منتخب كوت ديفوار في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة انتهت 3-2

مشوار منتخب السنغال

قدّم منتخب السنغال مستويات مميزة خلال البطولة:

تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط

فاز على منتخب السودان 3-1 في دور الـ16

تغلب بصعوبة على منتخب مالي بهدف دون رد في ربع النهائي

ويواجه الفائز من مباراة مصر والسنغال الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا في المباراة النهائية للبطولة.

القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

يمكن للجماهير متابعة المباراة مجانًا عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى على النايل سات، من خلال ضبط التردد التالي:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

طريقة ضبط القناة على النايل سات

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز التحكم.

اختيار "التركيب" أو "إعداد القنوات".

اختيار "إضافة تردد جديد".

إدخال بيانات التردد أعلاه بشكل صحيح.

الضغط على "بحث" ثم حفظ القناة.

للدخول إلى القناة: إدخال الرقم السري 0000 أو استخدام خاصية BISS بالشفرة:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر منتخب السنغال تردد القناة الجزائرية كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر والسنغال موعد مباراة مصر والسنغال القنوات الناقلة القنوات المجانية مصر ضد السنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
أخبار مصر

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر
أخبار السيارات

بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر
«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم
أخبار المحافظات

«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
رياضة محلية

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
رياضة محلية

هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
19:00

مصر

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور