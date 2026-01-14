هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال

وكيل بنتايج يخرج عن صمته ويكشف وجهة اللاعب المقبلة وموقفه من الزمالك

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي على أرضية ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، في لقاء حاسم يسعى خلاله «الفراعنة» إلى حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية، ومواصلة مشوارهم الناجح في البطولة القارية.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن عدم وجود أي مفاجآت من جانب حسام حسن، والتشكيل الأساسي، لم يشهد تغييرات عن مواجهة كوت ديفوار الماضية، مفضلًا الاعتماد على نفس العناصر التي خاضت مواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، والتي نجح خلالها المنتخب في تحقيق الفوز والتأهل بعد أداء قوي.

ومن المنتظر أن يعتمد حسام حسن على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في قيادة التحولات الهجومية السريعة، مستغلًا سرعتهما وقدرتهما على اختراق الدفاعات، مع إسناد دور محوري لـ إمام عاشور، الذي سيجمع بين الواجبات الدفاعية وصناعة اللعب، إلى جانب مهمة الربط بين خطي الوسط والهجوم.

كما يعوّل الجهاز الفني على التوازن في وسط الملعب بوجود حمدي فتحي ومروان عطية، لتأمين العمق الدفاعي وقطع الكرات، مع منح الحرية الهجومية للأطراف.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – حسام عبد المجيد – رامي ربيعة – أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح.