مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال

كتب : محمد خيري

10:58 ص 14/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر (1)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش لاعب منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (21)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (14)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (3)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (15)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (12)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (6)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (2)
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    مباراة منتخب مصر ضد منتخب السنغال (5)
  • عرض 21 صورة
    مباراة منتخب مصر ضد منتخب السنغال (4)
  • عرض 21 صورة
    مباراة منتخب مصر ضد منتخب السنغال (2)
  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر (2)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (12)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (14)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (7)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (8)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي على أرضية ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، في لقاء حاسم يسعى خلاله «الفراعنة» إلى حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية، ومواصلة مشوارهم الناجح في البطولة القارية.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن عدم وجود أي مفاجآت من جانب حسام حسن، والتشكيل الأساسي، لم يشهد تغييرات عن مواجهة كوت ديفوار الماضية، مفضلًا الاعتماد على نفس العناصر التي خاضت مواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، والتي نجح خلالها المنتخب في تحقيق الفوز والتأهل بعد أداء قوي.

ومن المنتظر أن يعتمد حسام حسن على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في قيادة التحولات الهجومية السريعة، مستغلًا سرعتهما وقدرتهما على اختراق الدفاعات، مع إسناد دور محوري لـ إمام عاشور، الذي سيجمع بين الواجبات الدفاعية وصناعة اللعب، إلى جانب مهمة الربط بين خطي الوسط والهجوم.

كما يعوّل الجهاز الفني على التوازن في وسط الملعب بوجود حمدي فتحي ومروان عطية، لتأمين العمق الدفاعي وقطع الكرات، مع منح الحرية الهجومية للأطراف.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – حسام عبد المجيد – رامي ربيعة – أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح منتخب مصر منتخب السنغال مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية تشكيل منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الثانوية 2026
مدارس

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الثانوية 2026
وفاة الرئيس القبرصي الأسبق جورج فاسيليو عن عمر ناهز 94 عاما
شئون عربية و دولية

وفاة الرئيس القبرصي الأسبق جورج فاسيليو عن عمر ناهز 94 عاما
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور
أخبار المحافظات

السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور
الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل
صلاح وماني وجهًا لوجه.. ماذا قدما في كأس الأمم الإفريقية؟
رياضة محلية

صلاح وماني وجهًا لوجه.. ماذا قدما في كأس الأمم الإفريقية؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور