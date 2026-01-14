مباريات الأمس
بعد إصابته مع المنتخب.. بيراميدز يعلن موعد جراحة الصليبي لمحمد حمدي

كتب : محمد خيري

02:05 م 14/01/2026
أعلن نادي بيراميدز عن موعد إجراء العملية الجراحية للاعبه محمد حمدي، مدافع الفريق الأول ومنتخب مصر، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر أن يخضع محمد حمدي للجراحة صباح غد الخميس في إحدى المستشفيات بمدينة ميونيخ الألمانية، تحت إشراف أفضل الجراحين المتخصصين، وذلك بعد سلسلة من الفحوصات الطبية والأشعة التحضيرية التي خضع لها فور وصوله إلى ألمانيا.

وكان حمدي تعرض للإصابة خلال مباراة مصر وبنين في الدور ثمن النهائي للبطولة، قبل أن يتولى اتحاد الكرة بالتنسيق مع نادي بيراميدز إجراءات سفر اللاعب إلى ألمانيا لإجراء الجراحة.

وتواجد إلى جانبه لويس استيفاس، أخصائي العلاج الطبيعي بنادي بيراميدز، لمساندته خلال إجراء العملية وحتى عودته إلى القاهرة لبدء المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل.

وتعد هذه الجراحة خطوة أساسية لبدء رحلة تعافي اللاعب والعودة للملاعب بعد فترة التأهيل الطويلة التي تتطلبها إصابات الرباط الصليبي الأمامي.

