ما قصة أفضل قطة في العالم لعام 2025؟ (صور)



تربعت القطة الحبشية الروسية دارلين فلور دالمور بلاك على صدارة تصنيف الاتحاد العالمي للقطط لعام 2025، بعد أن جرى تتويجها بوصفها أكثر القطط حصولا على الأوسمة خلال العام نفسه.

وبحسب موقع iz الروسي، نجحت دارلين في جمع أكثر من 19.7 ألف نقطة، ما أهلها لنيل لقب أفضل قطة في العالم، وهي من مواليد 15 يونيو 2024، وتنتمي إلى نادي القطط الفاخرة في روسيا.

وضمت قائمة أفضل عشر قطط عالميا أربع قطط أخرى من روسيا، إلى جانب قط واحد من بيلاروس.

أما أقرب منافسي دارلين فكانت القطة التايلاندية ميلودي شارم بي شارك، التي حصدت 18576 نقطة، وتميزت بفرائها الأزرق المنقط وعينيها البرتقاليتين اللافتتين.

