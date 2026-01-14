إعلان

صدمة فى الأقصر.. العثور على جثمان طفل نجع أبو حميد بعد ساعات من اختفائه

كتب : محمد محروس

03:07 م 14/01/2026

عثر أهالي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، على جثمان الطفل شهاب عبد السلام حمد عبد الرسول، من أبناء نجع أبو حميد، بإحدى الترع، وذلك بعد ساعات من البحث المتواصل عقب اختفائه في ظروف غامضة.

وكان الطفل، خرج من منزله وانقطع الاتصال به بشكل مفاجئ، دون معرفة وجهته أو أسباب غيابه، ما دفع أسرته لإطلاق نداءات استغاثة، شارك على إثرها عشرات من أهالي القرية في عمليات البحث والتمشيط بمحيط المنطقة.

وانتهت ساعات الترقب بصدمة كبيرة، بعدما عثر الأهالي على جثمان الطفل داخل الترعة، وتم انتشاله من المياه وسط حالة من الحزن والذهول التي سيطرت على الجميع.

وأبلغت الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد سبب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وخيم الحزن على نجع أبو حميد، حيث عبّر الأهالي عن صدمتهم لفقدان الطفل، مطالبين بسرعة كشف الحقيقة وإنزال العقاب بكل من يثبت تورطه حال وجود شبهة جنائية.

مركز إسنا طفل نجع أبو حميد الأقصر

