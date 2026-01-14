مباريات الأمس
"النهائي بين المغرب ومصر".. ستيفانو كوزين يتحدث لمصراوي عن صراع أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

01:49 م 14/01/2026
علق الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، على مواجهة المغرب ونيجيريا، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال ستيفانو كوزين، في تصريحات خاصة لمصراوي: "بالنسبة لمباراة المغرب ونيجيريا، كان من الصعب عليهم اللعب ضدنا، ضد جزر القمر وضد تنزانيا، هذا النوع من المباريات صعب عليهم، عندما يبدأون اللعب ضد فرق كبيرة، الجمهور يكون متوترًا، لذلك يقدمون أفضل أداء لديهم".

وأضاف: "أعتقد أن نيجيريا، في رأيي، هي أفضل فريق رأيناه حتى الآن في كأس الأمم الإفريقية. المغرب لعبت بشكل رائع ضد الكاميرون وأظهرت مستواها. لذلك أعتقد أن النتيجة متساوية 50-50 في هذه المباراة، حتى لو أظن أن المغرب، لأنهم يلعبون على أرضهم، ولديهم إبراهيم دياز في هذه الحالة، ربما لديهم ميزة صغيرة".

واختتم كوزين: "لكن نيجيريا فريق كبير جدًا جدًا. دائمًا من الصعب التنبؤ بنتيجة نصف النهائي، لكن ربما تكون المباراة النهائية بين المغرب ومصر".

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر والسنغال ستيفانو كوزين

