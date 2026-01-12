أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك

تزخر الطبيعة بأنواع من الورود النادرة التي تتميّز بألوان فريدة، وأشكال غريبة، وخصائص تجعل رؤيتها لحظة تستحق السفر إليها، سواء في الغابات أو الحدائق النباتية حول العالم.

وفيما يلي أجمل 5 ورود نادرة حول العالم وفقا لموقعي "Bouqs" و"Travel Earth".

1- زهرة ميدلمست الحمراء

زهرة ميدلمست الحمراء من أندر الورود في العالم، حيث لا يوجد منها سوى عينة أو عينتين فقط معروفتين حاليًا في حدائق خاصة بنيوزيلندا والمملكة المتحدة.

زهرة شديدة الجاذبية بلونها الأحمر المائل للعنّابي، تظهر كأنها جوهرة حية نادرة جدًا.

2- زهرة كادوبول ملكة الليل

زهرة كادوبول معروفة باسم ملكة الليل، لأنها تزهر فقط في ساعات الليل وتموت مع بزوغ الفجر، مما يجعل رؤيتها نادرة للغاية ولا يمكن حفظها أو بيعها.

تُعتبر لحظة رؤيتها حدثًا ساحرًا يثير دهشة عشّاق الطبيعة.

3- أوركيد الشبح

أوركيد الشبح من أكثر الزهور ندرةً في العالم بفضل طبيعتها الخفية، إذ تنمو عادةً في أشجار الغابات الرطبة في فلوريدا وجزر الكاريبي، وتبدو وكأنها معلّقة في الهواء بدون ساق أو ورق واضح.

4- وردة جوليت

وردة جوليت ليست نادرة في الطبيعة فحسب، بل أيضًا من بين أغلى الورود في العالم.

استغرق تطويرها أكثر من 15 عامًا حتى ظهرت لأول مرة في عرض الزهور الشهير في لندن، وتتميّز بلونها الخوخي الرقيق وتناسق بتلاتها.

5- وردة اليشم

تُعرف وردة اليشم بألوانها غير المعتادة التي تتراوح بين الأخضر والأزرق الفيروزي، وتنتشر في الغابات الاستوائية بالفلبين.

ندرَة هذه الزهرة تأتي من صعوبة نموها خارج بيئتها الطبيعية ومعيشة الكثير منها في مناطق مهددة من مما يزيد من قيمتها.

