السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور

تتوجه الأنظار إلى شاطئ بورسعيد، منذ عصر أمس الثلاثاء، لمتابعة أوضاع سفينة البضائع العامة FENER عقب جنوحها بمقربة من شاطئ بورسعيد.

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن السفينة كانت قادمة من تركيا لتحميل شحنة من الملح بميناء شرق بورسعيد، وبعد مغادرة الميناء ونتيجة لسوء الأحوال الجوية، طلب الربان الانتظار فى منطقة المخطاف ببورسعيد لحين تحسن الأحوال الجوية، إلا أن فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة تلقى إخطارا بوجود فتحة بأحد العنابر أسفرت عن دخول المياه لبدن السفينة.

وأضاف: "كإجراء احترازي قام الربان بالتحرك جنوب منطقة الانتظار لشحط السفينة خوفا من غرقها وذلك قبل وصول فريق الإنقاذ البحري، مؤكدًا عدم تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالحادث جنوح الذي وقع خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس.



وفي صباح اليوم الأربعاء، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود الإنقاذ البحري بالهيئة في إنقاذ كافة أفراد طاقم سفينة البضائع "FENER" والاستجابة الفورية لطلب استغاثة ربان السفينة بالقيام بأعمال الإنقاذ اللازمة للطاقم بعد زيادة ميل السفينة 10 درجات نحو اليمين واتجاهها نحو الغرق وذلك خلال تواجدها خارج المجرى الملاحي للقناة بمنطقة الانتظار الغربية شمال مدينة بورسعيد، على مسافة 5 أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط.

وأوضح الفريق ربيع بأنه فور تلقى مكتب تحركات ميناء بورسعيد و مركز مراقبة الملاحة الرئيسي البلاغ من ربان السفينة "FENER" في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء أمس الثلاثاء، تم تجهيز قاطرتين والدفع بـ 3 لنشات بحرية من طراز بحار للقيام بإخلاء كافة أفراد الطاقم وعددهم 12 فرداً وتأمين السفينة خلال عملية إنقاذ الطاقم.

وأكد أن جميع أفراد الطاقم بحالة صحية جيدة، كما تم توفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لأحد أفراد الطاقم والمصاب بخلع بالكتف وذلك بمستشفى القناة للرباط وأنوار السفن التابعة للهيئة.