مبيعات محلية تهبط بمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

03:53 م 14/01/2026

البورصة المصرية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.43% عند مستوى 43058 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.44%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 8.7 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 7.1 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.65% عند مستوى 43684 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

