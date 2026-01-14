بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بمنزله، عقب خروجه من المستشفى منذ عدة أيام، واستكماله فترة التعافي في المنزل.

وخلال الزيارة، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل ودوام الصحة، مشيدًا بما قدمه من إنجازات تاريخية للكرة المصرية، ودوره الكبير في رفع اسم مصر عاليًا على المستويين القاري والدولي، مؤكدًا أن رموز الرياضة الوطنية يحظون بكامل التقدير والاهتمام من الدولة.

ومن جانبه، أعرب الكابتن حسن شحاتة عن تقديره لهذه اللفتة الإنسانية، مثمنًا حرص وزير الشباب والرياضة على المتابعة والدعم، ومؤكدًا اعتزازه بما تشهده الرياضة المصرية من اهتمام ورعاية من القيادة السياسية والدولة المصرية لمختلف رموزها الرياضية.