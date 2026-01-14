مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله

كتب : محمد خيري

03:52 م 14/01/2026
    حسن شحاتة وأشرف صبحي
    وزير-الرياضة-في-زيارة-حسن-شحاتة
    وزير الرياضة وحسن شحاتة

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بمنزله، عقب خروجه من المستشفى منذ عدة أيام، واستكماله فترة التعافي في المنزل.

وخلال الزيارة، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل ودوام الصحة، مشيدًا بما قدمه من إنجازات تاريخية للكرة المصرية، ودوره الكبير في رفع اسم مصر عاليًا على المستويين القاري والدولي، مؤكدًا أن رموز الرياضة الوطنية يحظون بكامل التقدير والاهتمام من الدولة.

ومن جانبه، أعرب الكابتن حسن شحاتة عن تقديره لهذه اللفتة الإنسانية، مثمنًا حرص وزير الشباب والرياضة على المتابعة والدعم، ومؤكدًا اعتزازه بما تشهده الرياضة المصرية من اهتمام ورعاية من القيادة السياسية والدولة المصرية لمختلف رموزها الرياضية.

وزير الرياضة حسن شحاتة الدكتور أشرف صبحي

