سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 14 يناير 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 7051 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7011 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6134 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5258 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 49077 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.