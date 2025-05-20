4 أطعمة غنية بالحديد لعلاج فقر الدم

غالبا ما يُغفل دور الحديد الحيوي في الحفاظ على مستويات الطاقة، وقوة التركيز، والصحة العامة، حتى تظهر علامات نقصه كالتعب والضعف.

في هذا الصدد، نستعرض لكم 4 أطعمة غنية بالحديد تعالج فقر الدم، وفقا لموقع "Times of India".

السبانخ

من الخضروات الغنية بالحديد، ولتعزيز امتصاصه، يُفضل تناولها مع مصدر لفيتامين C، مثل عصير الليمون أو الحمضيات.

العدس

يوفر العدس نسبة عالية من الحديد والبروتين، ما يجعله خيارا مشبعا ومغذيا، ويمكن تعزيز قيمته الغذائية بتناوله مع الخضراوات أو إضافة القليل من السمن.

بذور الحلبة

مصدرًا ممتازًا للحديد، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة، وعند نقعها، تصبح مصدرا خفيا للحديد وتسهم في تحسين عملية الأيض.

السمسم الأسود

رغم صغر حجمها، فهي غنية بالحديد والدهون الصحية، ورشة بسيطة منها تحدث فرقا ملحوظا في مستويات الطاقة وصحة العظام.

اقرا أيضا:

سم عصبي في 90% من معاجين الأسنان.. بدائل طبيعية تنقذك

تحذير من معادن سامة في معجون الأسنان.. خطر خفي يهدد صحتك

تحارب أمراض الكبد.. فاكهة تقي من مرض السكري وتحارب الكوليسترول

احذر "القاتل الصامت".. 7 أعراض لـ ارتفاع ضغط الدم تظهر على جسمك

عانت من عرض غريب.. سيدة تكتشف إصابتها بالسرطان بهذه الطريقة