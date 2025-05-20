ما فوائد الفواكه المجففة لكبار السن؟

أشارت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، إلى القيمة الغذائية العالية للفواكه المجففة، خاصة بالنسبة لكبار السن، حيث تحتوي على مواد مهمة تعزز صحتهم.

وتوضح الخبيرة فوائد ثلاثة أنواع رئيسية من الفواكه المجففة لكبار السن.

الزبيب الداكن

توصي الطبيية كبار السن بتناول الزبيب المصنوع من العنب الداكن، وذلك لاحتوائه على نسبة سكر أقل مقارنة بالأنواع الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، فإن العنب غني بمادة الريسفيراترول، التي تؤدي دورا إيجابيا في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، كما أن هذه المادة تحفز نشاط مواد خاصة تدعم النشاط الحيوي للخلايا في الجسم، وفقا لموقع "m24".

المشمش المجفف

يمثل المشمش المجفف مصدرًا غنيًا بالبيتا كاروتين، وهو مقدمة لفيتامين أ الضروري للحفاظ على القدرة على الرؤية في الضوء الخافت أو في الظلام، فضلا عن، تقوية المناعة واستعادة الغشاء المخاطي، وهو أمر ضروري الأهمية لكبار السن نظرًا لأن تجدد الأغشية المخاطية يقل مع التقدم في العمر، ما يزيد من سهولة اختراق الفيروسات للجسم.

البرقوق الأسود المجفف

البرقوق الأسود يساعد على عملية إزالة السموم من الجسم ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى، احتوائه على الأنثوسيانين، وهي مركبات تعمل على حماية الجسم من علامات الشيخوخة.

تنصح الطبيبة كبار السن بتناول حوالي حبتين من الفواكه المجففة يوميا، مع تناول الزبيب بكميات صغيرة.

ومع ذلك، تشدد على ضرورة امتناع مرضى السكري عن تناول هذه الأطعمة نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر.

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